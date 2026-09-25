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Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2", 50 м Мята, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2", 50 м Мята, LUXE

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Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 1
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 2
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 3
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 4
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 5
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 6
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 7
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 8
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 9
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 10
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 11
Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 1
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 2
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 3
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 4
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 5
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 6
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 7
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 8
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 9
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 10
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 11
  • Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 
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В наличии
Код товара: 745004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2", 50 м Мята, LUXE
3 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12.5
Давление, Бар
16
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
35
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х17
Вес, кг.
6.72

Описание товара Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2", 50 м Мята, LUXE

Поливочный набор Palisad с 50-метровым резиновым шлангом — практичное решение для ухода за участком большой площади. Длина позволяет организовать полив в произвольной форме, а подключение диаметром 1/2 дюйма совместимо с подачей воды из ёмкости или водопровода. Шланг рассчитан на давление до 16 бар. При весе 6,79 кг набор остаётся удобным для перемещения, а компактные габариты 35?17 см не требуют много места для хранения. Надёжная основа для регулярного полива сада, огорода и других зон участка.

Отзывы о товаре Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2", 50 м Мята, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12.5
Давление, Бар
16
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
35
Развернуть
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 50-метровым резиновым шлангом — практичное решение для ухода за участком большой площади. Длина позволяет организовать полив в произвольной форме, а подключение диаметром 1/2 дюйма совместимо с подачей воды из ёмкости или водопровода. Шланг рассчитан на давление до 16 бар. При весе 6,79 кг набор остаётся удобным для перемещения, а компактные габариты 35?17 см не требуют много места для хранения. Надёжная основа для регулярного полива сада, огорода и других зон участка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2", 50 м Мята, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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