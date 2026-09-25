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Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE

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Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 1
Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 2
Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 3
Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 4
Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 5
Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 6
Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 7
Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
  • Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 1
  • Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 2
  • Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 3
  • Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 4
  • Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 5
  • Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 6
  • Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 7
  • Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2&quot;, 25 м Мята, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17
Давление, Бар
16
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
28.5
Высота, см
15.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х15
Вес, кг.
3.53

Описание товара Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE

Система полива Palisad — практичный поливочный набор со шлангом длиной 25 м для ухода за участком. Такой метраж помогает удобно организовать полив на заметном расстоянии от точки подключения, а забор воды возможен как из ёмкости, так и из водопровода. Шланг выполнен из пластика и рассчитан на давление до 16 бар. Подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для соответствующих элементов системы полива. При весе 3,4 кг и габаритах 28,5 ? 15,3 см набор удобно хранить, когда он не используется.

Отзывы о товаре Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17
Давление, Бар
16
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
28.5
Развернуть
Высота, см
15.3
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — практичный поливочный набор со шлангом длиной 25 м для ухода за участком. Такой метраж помогает удобно организовать полив на заметном расстоянии от точки подключения, а забор воды возможен как из ёмкости, так и из водопровода. Шланг выполнен из пластика и рассчитан на давление до 16 бар. Подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для соответствующих элементов системы полива. При весе 3,4 кг и габаритах 28,5 ? 15,3 см набор удобно хранить, когда он не используется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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