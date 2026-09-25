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Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard" 3/4", 50м, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard" 3/4", 50м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard" 3/4", 50м, LUXE
4 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х14
Вес, кг.
12.89

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard" 3/4", 50м, LUXE

Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard" 3/4", 50м, LUXE



Теги товара: шланги 3/4"

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard" 3/4", 50м, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
25
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard" 3/4", 50м, LUXE


Теги товара: шланги 3/4"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard" 3/4", 50м, LUXE - этот товар вы можете купить по цене 4510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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