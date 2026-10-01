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Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный "Standard" 3/4", 25м, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный "Standard" 3/4", 25м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 6
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 7
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 8
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 9
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 10
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 11
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 12
Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 8
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 9
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 10
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 11
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 12
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный &quot;Standard&quot; 3/4&quot;, 25м, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745001
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
24.6
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х22
Вес, кг.
6.4

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный "Standard" 3/4", 25м, LUXE

Система полива Palisad — практичный поливочный набор с 25-метровым шлангом для удобной работы на участке. Благодаря возможности забора воды из ёмкости или водопровода набор легко адаптируется к разным условиям полива. Шланг выполнен из пластика, рассчитан на давление до 25 бар и подключается через соединение диаметром 3/4 дюйма. При весе 6,3 кг и габаритах 43?22 см набор удобно разместить и хранить, когда он не используется.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный "Standard" 3/4", 25м, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
24.6
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43
Развернуть
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — практичный поливочный набор с 25-метровым шлангом для удобной работы на участке. Благодаря возможности забора воды из ёмкости или водопровода набор легко адаптируется к разным условиям полива. Шланг выполнен из пластика, рассчитан на давление до 25 бар и подключается через соединение диаметром 3/4 дюйма. При весе 6,3 кг и габаритах 43?22 см набор удобно разместить и хранить, когда он не используется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67657, 3 слойный "Standard" 3/4", 25м, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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