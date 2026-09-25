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Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный &quot;Standard&quot; 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE
2 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Форма участка полива
прямоугольник
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.10
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х12
Вес, кг.
7.5

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE

Система полива Palisad — практичный поливочный набор с пластиковым шлангом длиной 50 метров. Такой запас длины позволяет организовать полив на просторном участке, а прямоугольная форма зоны полива помогает охватывать грядки и другие вытянутые территории. Набор подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода. Подключение выполняется через диаметр 1/2 дюйма, рабочее давление составляет 30 бар. При габаритах 43?12 см система весит 7,3 кг — её удобно разместить для хранения, когда полив завершён.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Форма участка полива
прямоугольник
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.10
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Развернуть
Ширина, см
43
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — практичный поливочный набор с пластиковым шлангом длиной 50 метров. Такой запас длины позволяет организовать полив на просторном участке, а прямоугольная форма зоны полива помогает охватывать грядки и другие вытянутые территории. Набор подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода. Подключение выполняется через диаметр 1/2 дюйма, рабочее давление составляет 30 бар. При габаритах 43?12 см система весит 7,3 кг — её удобно разместить для хранения, когда полив завершён.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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