Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
В наличии
Код товара: 745000
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2 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Форма участка полива
прямоугольник
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.10
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х12
Вес, кг.
7.5
Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE
Система полива Palisad — практичный поливочный набор с пластиковым шлангом длиной 50 метров. Такой запас длины позволяет организовать полив на просторном участке, а прямоугольная форма зоны полива помогает охватывать грядки и другие вытянутые территории. Набор подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода. Подключение выполняется через диаметр 1/2 дюйма, рабочее давление составляет 30 бар. При габаритах 43?12 см система весит 7,3 кг — её удобно разместить для хранения, когда полив завершён.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Форма участка полива
прямоугольник
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.10
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Развернуть
Ширина, см
43
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Система полива Palisad — практичный поливочный набор с пластиковым шлангом длиной 50 метров. Такой запас длины позволяет организовать полив на просторном участке, а прямоугольная форма зоны полива помогает охватывать грядки и другие вытянутые территории. Набор подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода. Подключение выполняется через диаметр 1/2 дюйма, рабочее давление составляет 30 бар. При габаритах 43?12 см система весит 7,3 кг — её удобно разместить для хранения, когда полив завершён.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный PALISAD 67655, 3 слойный "Standard" 1/2", 50м, LUXE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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