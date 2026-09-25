Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4", 50м, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 744999
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
24.8
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
58
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х58х16
Вес, кг.
14.3
Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4", 50м, LUXE
Поливочный набор Palisad с 50-метровым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Осцилирующий дождеватель формирует прямоугольную зону полива, помогая равномерно увлажнять грядки и газон. Благодаря забору воды из ёмкости или водопровода набор подходит для разных условий подключения. Пластиковая конструкция весит 15 кг, ширина системы составляет 58 см, высота — 16 см. Диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим соединением. Система полива Palisad сочетает длинный шланг и встроенный рассеиватель для удобного полива прямоугольных участков.
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
24.8
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
58
Развернуть
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad с 50-метровым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Осцилирующий дождеватель формирует прямоугольную зону полива, помогая равномерно увлажнять грядки и газон. Благодаря забору воды из ёмкости или водопровода набор подходит для разных условий подключения. Пластиковая конструкция весит 15 кг, ширина системы составляет 58 см, высота — 16 см. Диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим соединением. Система полива Palisad сочетает длинный шланг и встроенный рассеиватель для удобного полива прямоугольных участков.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4", 50м, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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