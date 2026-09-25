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Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2", 50м, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2", 50м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2&quot;, 50м, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744998
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2", 50м, LUXE
3 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.10
Давление, Бар
28
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43.1
Высота, см
11.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х12
Вес, кг.
7.75

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2", 50м, LUXE

Поливочный набор Palisad с 50-метровым шлангом поможет организовать полив на участке прямоугольной формы. Рассеиватель равномерно распределяет воду по зоне полива, а подключение возможно как к водопроводу, так и к ёмкости. Диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим оборудованием. Шланг выполнен из пластика и рассчитан на давление до 28 бар. При весе 7,8 кг набор остаётся удобным для размещения и использования, а габариты 43,1?11,6 см не требуют много места для хранения. Регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива не предусмотрены.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2", 50м, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.10
Давление, Бар
28
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43.1
Развернуть
Высота, см
11.6
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 50-метровым шлангом поможет организовать полив на участке прямоугольной формы. Рассеиватель равномерно распределяет воду по зоне полива, а подключение возможно как к водопроводу, так и к ёмкости. Диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим оборудованием. Шланг выполнен из пластика и рассчитан на давление до 28 бар. При весе 7,8 кг набор остаётся удобным для размещения и использования, а габариты 43,1?11,6 см не требуют много места для хранения. Регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива не предусмотрены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2", 50м, LUXE - по цене 3080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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