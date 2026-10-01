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Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4" 25м, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4" 25м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 6
Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4&quot; 25м, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744996
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
44
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х16
Вес, кг.
6.5

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4" 25м, LUXE

Поливочный набор Palisad с 25-метровым шлангом поможет удобно организовать полив на участке. Большая длина позволяет охватить просторную зону, а возможность забора воды из ёмкости или водопровода делает набор универсальным для разных условий использования. Шланг выполнен из пластика и рассчитан на подключение диаметром 3/4 дюйма. При весе 6,4 кг набор сохраняет устойчивость и удобен для размещения благодаря компактным габаритам — 44?16 см. Практичное решение для регулярного полива сада, огорода и других участков.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4" 25м, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Развернуть
Ширина, см
44
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 25-метровым шлангом поможет удобно организовать полив на участке. Большая длина позволяет охватить просторную зону, а возможность забора воды из ёмкости или водопровода делает набор универсальным для разных условий использования. Шланг выполнен из пластика и рассчитан на подключение диаметром 3/4 дюйма. При весе 6,4 кг набор сохраняет устойчивость и удобен для размещения благодаря компактным габаритам — 44?16 см. Практичное решение для регулярного полива сада, огорода и других участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67604, 3/4" 25м, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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