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Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 6
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 7
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 8
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 9
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 10
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 11
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 8
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 9
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 10
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 11
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2&quot; 50м, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744995
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE
3 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х13
Вес, кг.
7.33

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE

Поливочный набор Palisad со шлангом длиной 50 м — практичное решение для полива участка, когда важно охватить большую площадь без частого перемещения. Он подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими соединениями. Шланг выполнен из пластика и входит в комплект поливочного набора. При весе 7,5 кг и габаритах 43 ? 13 см он сочетает внушительную длину с компактными размерами при хранении.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43
Развернуть
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad со шлангом длиной 50 м — практичное решение для полива участка, когда важно охватить большую площадь без частого перемещения. Он подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими соединениями. Шланг выполнен из пластика и входит в комплект поливочного набора. При весе 7,5 кг и габаритах 43 ? 13 см он сочетает внушительную длину с компактными размерами при хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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