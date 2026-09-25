Top.Mail.Ru
Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 1
Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 2
Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 3
Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 4
Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
14
Комплектация
Пика - 1 шт
  • Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х5х2
Вес, г.
620

Описание товара Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS

Пика Matrix 70327 размером 14 х 600 мм, устанавливается на перфораторы с патроном под хвостовик SDS PLUS. Используется для разрушения конструкций из бетона и кирпича, удаления старой отделки и штробления отверстий. Будет полезна во время строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Оснастка из прочной стали 40Х выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Пика длиной 60 см позволяет получать отверстия большой глубины.
  • Благодаря оптимальному углу острия пика эффективно разрушает бетонные и кирпичные конструкции.
  • Хвостовик SDS PLUS легко и быстро фиксируется в патроне перфоратора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пика Matrix 70327 размером 14 х 600 мм, устанавливается на перфораторы с патроном под хвостовик SDS PLUS. Используется для разрушения конструкций из бетона и кирпича, удаления старой отделки и штробления отверстий. Будет полезна во время строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Оснастка из прочной стали 40Х выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Пика длиной 60 см позволяет получать отверстия большой глубины.
  • Благодаря оптимальному углу острия пика эффективно разрушает бетонные и кирпичные конструкции.
  • Хвостовик SDS PLUS легко и быстро фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS - по цене 560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...