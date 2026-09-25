Пика Matrix 70325, 14 х 400 мм, SDS PLUS
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
400
Ширина, мм
14
Комплектация
Пика - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 744992
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330 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
400
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х4х2
Вес, г.
390
Описание товара Пика Matrix 70325, 14 х 400 мм, SDS PLUS
Пика Matrix 70325 размером 14 х 400 мм, устанавливается на перфораторы с патроном под хвостовик SDS PLUS. Используется для разрушения конструкций из бетона и кирпича, удаления старой отделки и штробления отверстий. Будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Оснастка из прочной стали 40Х выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Пика длиной 40 см позволяет получать отверстия большой глубины.
- Благодаря оптимальному углу острия пика эффективно разрушает бетонные и кирпичные конструкции.
- Хвостовик SDS PLUS легко и быстро фиксируется в патроне перфоратора.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
400
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пика Matrix 70325 размером 14 х 400 мм, устанавливается на перфораторы с патроном под хвостовик SDS PLUS. Используется для разрушения конструкций из бетона и кирпича, удаления старой отделки и штробления отверстий. Будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Оснастка из прочной стали 40Х выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Пика длиной 40 см позволяет получать отверстия большой глубины.
- Благодаря оптимальному углу острия пика эффективно разрушает бетонные и кирпичные конструкции.
- Хвостовик SDS PLUS легко и быстро фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пика Matrix 70325, 14 х 400 мм, SDS PLUS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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