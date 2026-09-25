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Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS

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Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 1
Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 2
Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 3
Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 4
Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 5
Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
камень, металл
Длина, мм
400
Ширина, мм
20
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
камень, металл
Длина, мм
400
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х5х2
Вес, г.
420

Описание товара Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS

Плоское зубило Matrix 70321 размером 14 х 20 х 400 мм совместимо с перфораторами с патроном под хвостовик SDS PLUS. Позволяет удалять старый отделочный материал, например, штукатурку или плитку, а также дробить камень и металл. Зубило незаменимо на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — зубило изготовлено из высококачественной легированной стали 40Х и прошло термообработку до необходимой твердости.
  • Эффективность — режущая часть с оптимально подобранными углами заточки обладает свойством самозатачиваемости.
  • Легкая подготовка к работе — хвостовик быстро фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
камень, металл
Длина, мм
400
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоское зубило Matrix 70321 размером 14 х 20 х 400 мм совместимо с перфораторами с патроном под хвостовик SDS PLUS. Позволяет удалять старый отделочный материал, например, штукатурку или плитку, а также дробить камень и металл. Зубило незаменимо на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — зубило изготовлено из высококачественной легированной стали 40Х и прошло термообработку до необходимой твердости.
  • Эффективность — режущая часть с оптимально подобранными углами заточки обладает свойством самозатачиваемости.
  • Легкая подготовка к работе — хвостовик быстро фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское Matrix 70321, 14 х 20 х 400 мм, SDS PLUS - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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