Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX
Плоское самозатачивающееся зубило Gross Rtec 703146 длиной 400 мм, из стали CrMo, предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-max. Позволяет быстро и эффективно удалять старые отделочные покрытия, может использоваться для раскалывания бетона, камня, кирпича. Будет полезно на строительной площадке.
Преимущества
- Надежность — зубило из хромомолибденовой стали отличается оптимальным показателем прочности.
- Стабильно высокая производительность — рабочая часть твердостью 56 HRC способна самозатачиваться в процессе работы.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоское самозатачивающееся зубило Gross Rtec 703146 длиной 400 мм, из стали CrMo, предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-max. Позволяет быстро и эффективно удалять старые отделочные покрытия, может использоваться для раскалывания бетона, камня, кирпича. Будет полезно на строительной площадке.
Преимущества
- Надежность — зубило из хромомолибденовой стали отличается оптимальным показателем прочности.
- Стабильно высокая производительность — рабочая часть твердостью 56 HRC способна самозатачиваться в процессе работы.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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