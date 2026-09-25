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Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX купить с доставкой в Москве
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Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX

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Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 1
Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 2
Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 3
Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 4
Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 5
Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
400
Ширина, мм
23
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 1
  • Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 2
  • Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 3
  • Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 4
  • Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 5
  • Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744988
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Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
400
Ширина, мм
23
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х5х2
Вес, г.
740

Описание товара Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX

Плоское самозатачивающееся зубило Gross Rtec 703146 длиной 400 мм, из стали CrMo, предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-max. Позволяет быстро и эффективно удалять старые отделочные покрытия, может использоваться для раскалывания бетона, камня, кирпича. Будет полезно на строительной площадке.

Преимущества

  • Надежность — зубило из хромомолибденовой стали отличается оптимальным показателем прочности.
  • Стабильно высокая производительность — рабочая часть твердостью 56 HRC способна самозатачиваться в процессе работы.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
400
Ширина, мм
23
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоское самозатачивающееся зубило Gross Rtec 703146 длиной 400 мм, из стали CrMo, предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-max. Позволяет быстро и эффективно удалять старые отделочные покрытия, может использоваться для раскалывания бетона, камня, кирпича. Будет полезно на строительной площадке.

Преимущества

  • Надежность — зубило из хромомолибденовой стали отличается оптимальным показателем прочности.
  • Стабильно высокая производительность — рабочая часть твердостью 56 HRC способна самозатачиваться в процессе работы.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Зубило плоское самозатачивающееся GROSS 703146, Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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