Зубило лопаточное GROSS 703145, самозатачивающееся 50 x 350 мм, CrMo, SDS MAX
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Длина, мм
350
Ширина, мм
18
Комплектация
Зубило - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 744987
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910 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Длина, мм
350
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х5х3
Вес, г.
740
Описание товара Зубило лопаточное GROSS 703145, самозатачивающееся 50 x 350 мм, CrMo, SDS MAX
Лопаточное самозатачивающееся зубило Gross 703145 размером 50 x 350 мм, из стали CrMo, предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-max. Позволяет быстро и эффективно удалять старые отделочные покрытия, может использоваться для рыхления грунта. Будет полезно на строительной площадке.
Преимущества
- Надежность — зубило из хромомолибденовой стали отличается оптимальным показателем прочности.
- Стабильно высокая производительность — рабочая часть твердостью 56 HRC способна самозатачиваться в процессе работы.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Длина, мм
350
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Лопаточное самозатачивающееся зубило Gross 703145 размером 50 x 350 мм, из стали CrMo, предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-max. Позволяет быстро и эффективно удалять старые отделочные покрытия, может использоваться для рыхления грунта. Будет полезно на строительной площадке.
Преимущества
- Надежность — зубило из хромомолибденовой стали отличается оптимальным показателем прочности.
- Стабильно высокая производительность — рабочая часть твердостью 56 HRC способна самозатачиваться в процессе работы.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Зубило лопаточное GROSS 703145, самозатачивающееся 50 x 350 мм, CrMo, SDS MAX – стоимость товара 910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зубило лопаточное GROSS 703145, самозатачивающееся 50 x 350 мм, CrMo, SDS MAX