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Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX купить с доставкой в Москве
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Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX

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Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 1
Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 2
Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 3
Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 4
Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 5
Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
400
Ширина, мм
20
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 1
  • Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 2
  • Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 3
  • Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 4
  • Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 5
  • Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
400
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х5х2
Вес, г.
720

Описание товара Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX

Самозатачивающееся пикообразное зубило Gross Rtec 703144 длиной 400 мм, из стали CrMo, предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-max. Обеспечивает эффективное выполнение демонтажных работ. Используется для разрушения бетонных, каменных и кирпичных конструкций, будет полезно на строительной площадке.

Преимущества

  • Надежность — зубило из хромомолибденовой стали отличается оптимальным показателем прочности.
  • Стабильно высокая производительность — рабочая часть твердостью 56 HRC способна самозатачиваться в процессе работы.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
400
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Самозатачивающееся пикообразное зубило Gross Rtec 703144 длиной 400 мм, из стали CrMo, предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-max. Обеспечивает эффективное выполнение демонтажных работ. Используется для разрушения бетонных, каменных и кирпичных конструкций, будет полезно на строительной площадке.

Преимущества

  • Надежность — зубило из хромомолибденовой стали отличается оптимальным показателем прочности.
  • Стабильно высокая производительность — рабочая часть твердостью 56 HRC способна самозатачиваться в процессе работы.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм, CrMo, SDS MAX - данный товар вы можете купить по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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