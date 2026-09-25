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Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS

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Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 1
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 2
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 3
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 4
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 5
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 6
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 7
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 8
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 9
Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 1
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 2
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 3
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 4
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 5
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 6
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 7
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 8
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 9
  • Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744983
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х5х2
Вес, г.
270

Описание товара Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS

Плоское зубило Gross 703141 размером 20 x 250 мм, изготовлено из стали CrMo и предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-plus. Используется для выполнения долбежных работ. С его помощью можно демонтировать бетонные конструкции, кирпичную кладку, удалить старое покрытие и т.д. Инструмент пригодится на строительной площадке и во время ремонта.

Преимущества

  • Устойчивость к ударным нагрузкам — зубило из хромомолибденовой стали отличается высокой прочностью.
  • Износостойкость — за счет твердости 56 HRC оснастка сохраняет свои свойства при обработке твердых материалов.
  • Быстрая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоское зубило Gross 703141 размером 20 x 250 мм, изготовлено из стали CrMo и предназначено для установки на перфоратор с патроном под хвостовик SDS-plus. Используется для выполнения долбежных работ. С его помощью можно демонтировать бетонные конструкции, кирпичную кладку, удалить старое покрытие и т.д. Инструмент пригодится на строительной площадке и во время ремонта.

Преимущества

  • Устойчивость к ударным нагрузкам — зубило из хромомолибденовой стали отличается высокой прочностью.
  • Износостойкость — за счет твердости 56 HRC оснастка сохраняет свои свойства при обработке твердых материалов.
  • Быстрая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское GROSS 703141, 20 х 250мм, CrMo, SDS PLUS - по цене 580 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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