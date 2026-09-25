Бучарда DENZEL 703137, 250 x 45, 40Cr, SDS MAX
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Длина, мм
250
Ширина, мм
45
Комплектация
Бучарда - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 744982
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Длина, мм
250
Ширина, мм
45
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бучарда - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х5х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Бучарда DENZEL 703137, 250 x 45, 40Cr, SDS MAX
Бучарда Denzel 703137 размером 250 x 45 мм, с хвостовиком SDS-max, устанавливается в патрон перфоратора и используется для выполнения ударных работ. Позволяет придать шероховатость твердым поверхностям, оптимальна для обработки камня, кирпича, бетона, мрамора, гранита. Также применяется для удаления старых штукатурных и лакокрасочных покрытий.
Преимущества
- Надежность — бучарда из прочной стали 40Cr устойчива к ударным нагрузкам.
- Износостойкость — рабочая часть твердостью 52 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Быстрая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Длина, мм
250
Ширина, мм
45
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бучарда - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бучарда Denzel 703137 размером 250 x 45 мм, с хвостовиком SDS-max, устанавливается в патрон перфоратора и используется для выполнения ударных работ. Позволяет придать шероховатость твердым поверхностям, оптимальна для обработки камня, кирпича, бетона, мрамора, гранита. Также применяется для удаления старых штукатурных и лакокрасочных покрытий.
Преимущества
- Надежность — бучарда из прочной стали 40Cr устойчива к ударным нагрузкам.
- Износостойкость — рабочая часть твердостью 52 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Быстрая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бучарда DENZEL 703137, 250 x 45, 40Cr, SDS MAX - стоимость товара 3250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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