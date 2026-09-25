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Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX купить с доставкой в Москве
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Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX

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Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 1
Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 2
Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 3
Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 4
Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 5
Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
360
Ширина, мм
25
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 1
  • Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 2
  • Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 3
  • Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 4
  • Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 5
  • Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
360
Ширина, мм
25
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х5х2
Вес, г.
720

Описание товара Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX

Плоское зубило Denzel 703135 размером 25 x 50 x 360 мм, из стали 40Cr, с хвостовиком SDS-max — оснастка для мощных, тяжелых перфораторов. Предназначено для эффективного выполнения ударных, демонтажных работ с твердыми материалами, такими как камень, бетон, кирпич. Пригодится на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность — инструмент изготовлен из стали 40Cr и выдерживает ударные нагрузки без риска поломки.
  • Износостойкость — твердость инструмента составляет 52 HRC, поэтому он долго сохраняет рабочие свойства.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
360
Ширина, мм
25
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоское зубило Denzel 703135 размером 25 x 50 x 360 мм, из стали 40Cr, с хвостовиком SDS-max — оснастка для мощных, тяжелых перфораторов. Предназначено для эффективного выполнения ударных, демонтажных работ с твердыми материалами, такими как камень, бетон, кирпич. Пригодится на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность — инструмент изготовлен из стали 40Cr и выдерживает ударные нагрузки без риска поломки.
  • Износостойкость — твердость инструмента составляет 52 HRC, поэтому он долго сохраняет рабочие свойства.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-max быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское DENZEL 703135, широкое, 25 х 50 х 360 мм, 40Cr, SDS MAX - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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