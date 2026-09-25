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Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS

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Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 1
Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 2
Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 3
Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 4
Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 5
Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 6
Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 7
Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 8
Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 1
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 2
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 3
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 4
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 5
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 6
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 7
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 8
  • Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744978
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х2
Вес, г.
280

Описание товара Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS

Зубило Denzel 703131 размером 14 x 20 x 250 мм, из стали 40Cr, с хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфоратора. Предназначено для выполнения ударных, демонтажных работ с твердыми материалами, такими как камень, бетон, кирпич. Пригодится на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность — зубило из стали 40Cr выдерживает ударные нагрузки без риска поломки.
  • Износостойкость — твердость инструмента составляет 52 HRC, поэтому он долго сохраняет рабочие свойства.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Зубило Denzel 703131 размером 14 x 20 x 250 мм, из стали 40Cr, с хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфоратора. Предназначено для выполнения ударных, демонтажных работ с твердыми материалами, такими как камень, бетон, кирпич. Пригодится на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность — зубило из стали 40Cr выдерживает ударные нагрузки без риска поломки.
  • Износостойкость — твердость инструмента составляет 52 HRC, поэтому он долго сохраняет рабочие свойства.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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