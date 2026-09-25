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Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS

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Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 1
Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 2
Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 3
Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 4
Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Комплектация
Переходник для перфоратора - 1 шт
  • Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 1
  • Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 2
  • Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 3
  • Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 4
  • Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х, пластик
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Переходник для перфоратора - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х5х4
Вес, г.
550

Описание товара Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS

Переходник Matrix 703110, с пластиковым кожухом, устанавливается на перфораторы SDS MAX для использования сверл с хвостовиками SDS PLUS. С его помощью можно использовать оснастку любого типа, что значительно расширяет возможности перфоратора. Переходник пригодится частным мастерам и профессионалам при работе с различными материалами.

Преимущества

  • Долговечность и прочность переходника достигается за счет стойкой к износу и перегреву стали 40Х, из которой он изготовлен.
  • Переходник оснащен пластиковым кожухом, который защищает от пыли, возникающей при сверлении.
  • Бесключевое крепление переходника позволяет быстро устанавливать и снимать его.



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Отзывы о товаре Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х, пластик
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Переходник для перфоратора - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Переходник Matrix 703110, с пластиковым кожухом, устанавливается на перфораторы SDS MAX для использования сверл с хвостовиками SDS PLUS. С его помощью можно использовать оснастку любого типа, что значительно расширяет возможности перфоратора. Переходник пригодится частным мастерам и профессионалам при работе с различными материалами.

Преимущества

  • Долговечность и прочность переходника достигается за счет стойкой к износу и перегреву стали 40Х, из которой он изготовлен.
  • Переходник оснащен пластиковым кожухом, который защищает от пыли, возникающей при сверлении.
  • Бесключевое крепление переходника позволяет быстро устанавливать и снимать его.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник для перфоратора Matrix 703110, пластиковый кожух, SDS MAX на SDS PLUS - по цене 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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