Зубило плоское Matrix 70311, широкое, 14 х 40 х 400 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Длина, мм
400
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 744974
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Длина, мм
400
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х5х3
Вес, г.
450
Описание товара Зубило плоское Matrix 70311, широкое, 14 х 40 х 400 мм, SDS PLUS
Широкое плоское зубило Matrix 70311 размером 14 х 40 х 400 мм предназначено для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. С его помощью можно демонтировать плитку, штукатурку и другие облицовочные материалы. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонтных и строительных работ.
Преимущества
- Высокая производительность — благодаря увеличенной рабочей части с идеальной геометрией зубило быстро справляется с обработкой широких поверхностей.
- Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
- Долгий срок службы — благодаря двусторонней заточке и оптимально подобранным углам зубило самозатачивается при скалывании материалов.
- Легкая установка — хвостовик SDS PLUS быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Длина, мм
400
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Широкое плоское зубило Matrix 70311 размером 14 х 40 х 400 мм предназначено для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. С его помощью можно демонтировать плитку, штукатурку и другие облицовочные материалы. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонтных и строительных работ.
Преимущества
- Высокая производительность — благодаря увеличенной рабочей части с идеальной геометрией зубило быстро справляется с обработкой широких поверхностей.
- Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
- Долгий срок службы — благодаря двусторонней заточке и оптимально подобранным углам зубило самозатачивается при скалывании материалов.
- Легкая установка — хвостовик SDS PLUS быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Зубило плоское Matrix 70311, широкое, 14 х 40 х 400 мм, SDS PLUS - стоимость товара 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зубило плоское Matrix 70311, широкое, 14 х 40 х 400 мм, SDS PLUS