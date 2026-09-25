Набор сверл по дереву Matrix 70285, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., шестигран. хвостовик, пластиковый кей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 744970
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Количество предметов в комплекте
8
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
260
Описание товара Набор сверл по дереву Matrix 70285, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., шестигран. хвостовик, пластиковый кей
Набор сверл по дереву Matrix 70285 с шестигранным хвостовиком, 8 шт. в упаковке, позволяет получать отверстия диаметром 3-4-5-6-7-8-9-10 мм в древесине любой твердости. Используется во время ремонтных, отделочных и строительных работ, рассчитан на интенсивное профессиональное использование.
Преимущества
- Прочность и долговечность — элементы набора изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 38-48 HRC.
- Ровные отверстия без сколов — сверла прошли заточку на автоматическом оборудовании и имеют полированную поверхность.
- Точность выполняемых работ — центральный шип на сверлах избавляет от необходимости предварительного засверливания.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не прокручиваются в патроне дрели.
- Удобное размещение на стенде и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с подвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКруг полировальный из натурального войлока Matrix 75911, 175 х 2...
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71599, 10 мм, полированное, HSS, 10 шт....
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитСверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723014, 9-12-15-18-21-24-2...
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКоронка Matrix 72493, BIMETAL, 105 мм
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной Matrix 73191, 230 х 22,2 мм, вла...
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитПильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитЩетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, круч...
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705582, 24 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКоронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73298, ф250 х 32 мм, 36 зубьев + к...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Количество предметов в комплекте
8
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор сверл по дереву Matrix 70285 с шестигранным хвостовиком, 8 шт. в упаковке, позволяет получать отверстия диаметром 3-4-5-6-7-8-9-10 мм в древесине любой твердости. Используется во время ремонтных, отделочных и строительных работ, рассчитан на интенсивное профессиональное использование.
Преимущества
- Прочность и долговечность — элементы набора изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 38-48 HRC.
- Ровные отверстия без сколов — сверла прошли заточку на автоматическом оборудовании и имеют полированную поверхность.
- Точность выполняемых работ — центральный шип на сверлах избавляет от необходимости предварительного засверливания.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не прокручиваются в патроне дрели.
- Удобное размещение на стенде и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с подвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по дереву Matrix 70285, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., шестигран. хвостовик, пластиковый кей - данный товар вы можете купить по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сверл по дереву Matrix 70285, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., шестигран. хвостовик, пластиковый кей