Набор сверл по дереву Matrix 70282, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., цилиндр. хвостовик, пластиковый кейс
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Комплектация
Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 8 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 744968
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Количество предметов в комплекте
8
Комплектация
Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 8 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х2
Вес, г.
220
Описание товара Набор сверл по дереву Matrix 70282, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., цилиндр. хвостовик, пластиковый кейс
Набор сверл по дереву Matrix 70282 с цилиндрическим хвостовиком, 8 шт. в упаковке, позволяет получать отверстия диаметром 3-4-5-6-7-8-9-10 мм в древесине любой твердости. Используется во время ремонтных, отделочных и строительных работ, рассчитан на интенсивное профессиональное использование.
Преимущества
- Прочность и долговечность — элементы набора изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 38-48 HRC.
- Ровные отверстия без сколов — сверла прошли заточку на автоматическом оборудовании и имеют полированную поверхность.
- Точность выполняемых работ — центральный шип на сверлах избавляет от необходимости предварительного засверливания.
- Удобное размещение на стенде и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с подвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Количество предметов в комплекте
8
Комплектация
Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 8 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор сверл по дереву Matrix 70282 с цилиндрическим хвостовиком, 8 шт. в упаковке, позволяет получать отверстия диаметром 3-4-5-6-7-8-9-10 мм в древесине любой твердости. Используется во время ремонтных, отделочных и строительных работ, рассчитан на интенсивное профессиональное использование.
Преимущества
- Прочность и долговечность — элементы набора изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 38-48 HRC.
- Ровные отверстия без сколов — сверла прошли заточку на автоматическом оборудовании и имеют полированную поверхность.
- Точность выполняемых работ — центральный шип на сверлах избавляет от необходимости предварительного засверливания.
- Удобное размещение на стенде и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с подвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по дереву Matrix 70282, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., цилиндр. хвостовик, пластиковый кейс - по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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