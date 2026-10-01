Сверло по дереву СИБРТЕХ 70250, 16х300 мм, цилиндрический хвостовик
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло по дереву СИБРТЕХ 70250, 16х300 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло по дереву Сибртех 70250 диаметром 16 мм и длиной 300 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — режущий инструмент для получения отверстий в древесине. Имеет центрирующее острие, которое облегчает засверливание и не позволяет сверлу отклоняться от заданной оси. Удлиненный профиль дает возможность сверлить детали значительной толщины. Сверло будет полезно в столярной мастерской, пригодится во время сборки мебели, а также дома или на даче.
Преимущества
- Прочность — сверло из инструментальной стали 45 устойчиво к динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочая часть закалена, твердость режущих кромок составляет 40 HRC.
- Эффективность — спиральные канавки обеспечивают своевременное удаление стружки, что предотвращает застревание сверла в отверстии.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартным патроном дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 10.0 х 133 мм, сталь Р6М5, класс ...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 8.0 х 117 мм, сталь М42, HS...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71580, 8,0 мм, полированное, HSS, 10 шт...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76725, М10 х 1,5 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитМиксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84780, 120х600мм, хвостов...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитЗубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704860, 60 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70914, 20 х 300 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718262, 9 х 175 мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитКоронка DENZEL 724112, HSS по металлу, 40 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитКоронка Matrix 72457, BIMETAL, 57 мм
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитПильный диск по дереву СИБРТЕХ 732867, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
Сверло по дереву Сибртех 70250 диаметром 16 мм и длиной 300 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — режущий инструмент для получения отверстий в древесине. Имеет центрирующее острие, которое облегчает засверливание и не позволяет сверлу отклоняться от заданной оси. Удлиненный профиль дает возможность сверлить детали значительной толщины. Сверло будет полезно в столярной мастерской, пригодится во время сборки мебели, а также дома или на даче.
Преимущества
- Прочность — сверло из инструментальной стали 45 устойчиво к динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочая часть закалена, твердость режущих кромок составляет 40 HRC.
- Эффективность — спиральные канавки обеспечивают своевременное удаление стружки, что предотвращает застревание сверла в отверстии.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартным патроном дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло по дереву СИБРТЕХ 70250, 16х300 мм, цилиндрический хвостовик