Сверло по дереву СИБРТЕХ 70248, 14х300 мм, цилиндрический хвостовик
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Характеристики
Описание товара Сверло по дереву СИБРТЕХ 70248, 14х300 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло по дереву Сибртех 70248 диаметром 14 мм и длиной 300 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — режущий инструмент для получения отверстий в древесине. Имеет центрирующее острие, которое облегчает засверливание и не позволяет сверлу отклоняться от заданной оси. Удлиненный профиль дает возможность сверлить детали значительной толщины. Сверло будет полезно в столярной мастерской, пригодится во время сборки мебели, а также дома или на даче.
Преимущества
- Сверло изготовлено из инструментальной стали 45, поэтому устойчиво к динамическим нагрузкам.
- Рабочая часть закалена, а твердость режущих кромок составляет 40 HRC, что обеспечивает износостойкость инструмента.
- Благодаря спиральным канавкам стружка своевременно удаляется из отверстия, что предотвращает застревание сверла в отверстии.
- Хвостовик имеет цилиндрическую форму и совместим со стандартным патроном дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло по дереву Сибртех 70248 диаметром 14 мм и длиной 300 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — режущий инструмент для получения отверстий в древесине. Имеет центрирующее острие, которое облегчает засверливание и не позволяет сверлу отклоняться от заданной оси. Удлиненный профиль дает возможность сверлить детали значительной толщины. Сверло будет полезно в столярной мастерской, пригодится во время сборки мебели, а также дома или на даче.
Преимущества
- Сверло изготовлено из инструментальной стали 45, поэтому устойчиво к динамическим нагрузкам.
- Рабочая часть закалена, а твердость режущих кромок составляет 40 HRC, что обеспечивает износостойкость инструмента.
- Благодаря спиральным канавкам стружка своевременно удаляется из отверстия, что предотвращает застревание сверла в отверстии.
- Хвостовик имеет цилиндрическую форму и совместим со стандартным патроном дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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