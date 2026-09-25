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Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Москве
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Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик

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Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
300
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
  • Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744958
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик

Сверло по дереву Сибртех 70240 диаметром 6 мм и длиной 300 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — режущий инструмент для получения отверстий в древесине. Имеет центрирующее острие, которое облегчает засверливание и не позволяет сверлу отклоняться от заданной оси. Удлиненный профиль дает возможность сверлить детали значительной толщины. Сверло будет полезно в столярной мастерской, пригодится во время сборки мебели, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность — сверло из инструментальной стали 45 устойчиво к динамическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — рабочая часть закалена, твердость режущих кромок составляет 40 HRC.
  • Эффективность — спиральные канавки обеспечивают своевременное удаление стружки, что предотвращает застревание сверла в отверстии.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартным патроном дрели.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло по дереву Сибртех 70240 диаметром 6 мм и длиной 300 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — режущий инструмент для получения отверстий в древесине. Имеет центрирующее острие, которое облегчает засверливание и не позволяет сверлу отклоняться от заданной оси. Удлиненный профиль дает возможность сверлить детали значительной толщины. Сверло будет полезно в столярной мастерской, пригодится во время сборки мебели, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность — сверло из инструментальной стали 45 устойчиво к динамическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — рабочая часть закалена, твердость режущих кромок составляет 40 HRC.
  • Эффективность — спиральные канавки обеспечивают своевременное удаление стружки, что предотвращает застревание сверла в отверстии.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартным патроном дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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