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Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик

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Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото 1
Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото 2
Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото 3
Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
14
Длина, мм
300
Комплектация
Сверло по дереву 6, 8, 10, 12, 13, 14 - 6 шт
  • Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744957
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Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
14
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло по дереву 6, 8, 10, 12, 13, 14 - 6 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х1
Вес, г.
870

Описание товара Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик

Набор сверл по дереву Sparta 702305 включает 6 режущих инструментов длиной 300 мм и диаметром 6-8-10-12-13-14 мм, с цилиндрическим хвостовиком, предназначенных для сверления глубоких отверстий в древесине. Подрезатели, расположенные в верхней части каждого инструмента, обеспечивают точность и высокое качество сверления. Набор пригодится для столярных работ, будет полезен в домашней мастерской.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверла изготовлены из стали 45.
  • Точное позиционирование — у каждого сверла имеется центрирующее острие, облегчающее засверливание и препятствующее отклонению от заданной оси.
  • Эффективная работа — благодаря винтовой конструкции всех элементов стружка своевременно удаляется из рабочей зоны, и сверла не застревают в древесине.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик




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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
14
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло по дереву 6, 8, 10, 12, 13, 14 - 6 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по дереву Sparta 702305 включает 6 режущих инструментов длиной 300 мм и диаметром 6-8-10-12-13-14 мм, с цилиндрическим хвостовиком, предназначенных для сверления глубоких отверстий в древесине. Подрезатели, расположенные в верхней части каждого инструмента, обеспечивают точность и высокое качество сверления. Набор пригодится для столярных работ, будет полезен в домашней мастерской.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверла изготовлены из стали 45.
  • Точное позиционирование — у каждого сверла имеется центрирующее острие, облегчающее засверливание и препятствующее отклонению от заданной оси.
  • Эффективная работа — благодаря винтовой конструкции всех элементов стружка своевременно удаляется из рабочей зоны, и сверла не застревают в древесине.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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