Сверло по дереву шнековое Matrix 70139, 40 х 460 мм, 6-гранный хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
40
Длина, мм
460
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
В наличии
Код товара: 744941
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
40
Длина, мм
460
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х5х5
Вес, кг.
1.94
Описание товара Сверло по дереву шнековое Matrix 70139, 40 х 460 мм, 6-гранный хвостовик
Шнековое сверло по дереву Matrix 70139 размером 40 х 460 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
- Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
- Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
40
Длина, мм
460
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шнековое сверло по дереву Matrix 70139 размером 40 х 460 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
- Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
- Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву шнековое Matrix 70139, 40 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - по цене 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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