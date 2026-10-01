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Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Москве
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Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик

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Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
30
Длина, мм
460
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744940
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
30
Длина, мм
460
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х4х4
Вес, г.
890

Описание товара Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик

Шнековое сверло по дереву Matrix 70138 размером 30 х 460 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
  • Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
  • Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
  • Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.



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Отзывы о товаре Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
30
Длина, мм
460
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шнековое сверло по дереву Matrix 70138 размером 30 х 460 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
  • Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
  • Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
  • Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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