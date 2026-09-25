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Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping купить с доставкой в Москве
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Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping

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Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 1
Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 2
Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 3
Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 4
Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 5
Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 6
Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, сталь
  • Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 1
  • Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 2
  • Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 3
  • Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 4
  • Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 5
  • Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 6
  • Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
полипропилен, сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х16х3
Вес, г.
180

Описание товара Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping

Щетка Palisad Camping 69652 длиной 43 см — приспособление для чистки гриля. Эффективно очищает решетки-гриль, шампуры и барбекю от остатков пищи и нагара. Т-образная форма упрощает очистку. Щетка пригодится на пикнике или на даче.

Преимущества

  • Эффективность — стальная щетина легко справляется с остатками жира и засохшими кусочками продуктов.
  • Долговечность — полипропиленовая рукоятка не разрушается под действием ультрафиолета, стальная рабочая часть устойчива к коррозии.
  • Эргономичность — удлиненная рукоятка позволяет очищать труднодоступные места, а также предохраняет пользователя от ожогов при чистке разогретой решетки.

Отзывы о товаре Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
полипропилен, сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Palisad Camping 69652 длиной 43 см — приспособление для чистки гриля. Эффективно очищает решетки-гриль, шампуры и барбекю от остатков пищи и нагара. Т-образная форма упрощает очистку. Щетка пригодится на пикнике или на даче.

Преимущества

  • Эффективность — стальная щетина легко справляется с остатками жира и засохшими кусочками продуктов.
  • Долговечность — полипропиленовая рукоятка не разрушается под действием ультрафиолета, стальная рабочая часть устойчива к коррозии.
  • Эргономичность — удлиненная рукоятка позволяет очищать труднодоступные места, а также предохраняет пользователя от ожогов при чистке разогретой решетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для чистки гриля PALISAD 69652, 43 см Camping - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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