Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping
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Характеристики
Описание товара Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping
Складное многопозиционное кресло-шезлонг Palisad Camping 69606 размером 160х63,5х109 см создано для обустройства места отдыха там, где это нужно. Это незаменимый спутник на рыбалке, кемпинге, пляже, у бассейна (благодаря складной конструкции и спинке), в походе или в загородном доме для рассадки гостей. В отличие от пластиковых аналогов, эта модель обеспечивает максимальный комфорт благодаря регулировке положений.
Преимущества
- Надежность — усиленный каркас из стальных труб диаметром 22 мм выдерживает нагрузку до 120 кг*.
- Комфорт и безопасность — надежный фиксатор предотвращает случайное складывание во время отдыха.
- Всепогодный материал — сиденье из полиэстера 600D устойчиво к перепадам температур, воздействию УФ-лучей и влаги.
- Простое очищение — материал легко моется, удалить с шезлонга пятна получится быстро и легко.
- Продуманная конструкция — складное кресло со съемной подушкой не занимает много места в зоне хранения и помещается в багажник автомобиля.
*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.
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Складное многопозиционное кресло-шезлонг Palisad Camping 69606 размером 160х63,5х109 см создано для обустройства места отдыха там, где это нужно. Это незаменимый спутник на рыбалке, кемпинге, пляже, у бассейна (благодаря складной конструкции и спинке), в походе или в загородном доме для рассадки гостей. В отличие от пластиковых аналогов, эта модель обеспечивает максимальный комфорт благодаря регулировке положений.
Преимущества
- Надежность — усиленный каркас из стальных труб диаметром 22 мм выдерживает нагрузку до 120 кг*.
- Комфорт и безопасность — надежный фиксатор предотвращает случайное складывание во время отдыха.
- Всепогодный материал — сиденье из полиэстера 600D устойчиво к перепадам температур, воздействию УФ-лучей и влаги.
- Простое очищение — материал легко моется, удалить с шезлонга пятна получится быстро и легко.
- Продуманная конструкция — складное кресло со съемной подушкой не занимает много места в зоне хранения и помещается в багажник автомобиля.
*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.
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