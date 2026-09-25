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Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping купить с доставкой в Москве
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Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping

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Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 1
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 2
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 3
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 4
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 5
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 6
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 7
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 8
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 9
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 10
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 11
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 12
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 13
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 14
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 15
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 16
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 17
Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
черный, зеленый
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 1
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 2
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 3
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 4
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 5
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 6
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 7
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 8
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 9
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 10
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 11
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 12
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 13
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 14
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 15
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 16
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 17
  • Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
кресло-шезлонг
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
черный, зеленый
Высота в разложенном виде, мм
1600
Высота в сложенном виде, мм
910
Длина в разложенном виде, мм
1090
Длина в сложенном виде, мм
660
Ширина в разложенном виде, мм
635
Ширина в сложенном виде, мм
140
Габариты, см
160x63,5x109
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х65х14
Вес, кг.
6.83

Описание товара Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping

Складное многопозиционное кресло-шезлонг Palisad Camping 69606 размером 160х63,5х109 см создано для обустройства места отдыха там, где это нужно. Это незаменимый спутник на рыбалке, кемпинге, пляже, у бассейна (благодаря складной конструкции и спинке), в походе или в загородном доме для рассадки гостей. В отличие от пластиковых аналогов, эта модель обеспечивает максимальный комфорт благодаря регулировке положений.

Преимущества

  • Надежность — усиленный каркас из стальных труб диаметром 22 мм выдерживает нагрузку до 120 кг*.
  • Комфорт и безопасность — надежный фиксатор предотвращает случайное складывание во время отдыха.
  • Всепогодный материал — сиденье из полиэстера 600D устойчиво к перепадам температур, воздействию УФ-лучей и влаги.
  • Простое очищение — материал легко моется, удалить с шезлонга пятна получится быстро и легко.
  • Продуманная конструкция — складное кресло со съемной подушкой не занимает много места в зоне хранения и помещается в багажник автомобиля.

*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.

Отзывы о товаре Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
кресло-шезлонг
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
черный, зеленый
Высота в разложенном виде, мм
1600
Высота в сложенном виде, мм
910
Длина в разложенном виде, мм
1090
Длина в сложенном виде, мм
660
Ширина в разложенном виде, мм
635
Ширина в сложенном виде, мм
140
Развернуть
Габариты, см
160x63,5x109
Страна производитель
Китай
Описание

Складное многопозиционное кресло-шезлонг Palisad Camping 69606 размером 160х63,5х109 см создано для обустройства места отдыха там, где это нужно. Это незаменимый спутник на рыбалке, кемпинге, пляже, у бассейна (благодаря складной конструкции и спинке), в походе или в загородном доме для рассадки гостей. В отличие от пластиковых аналогов, эта модель обеспечивает максимальный комфорт благодаря регулировке положений.

Преимущества

  • Надежность — усиленный каркас из стальных труб диаметром 22 мм выдерживает нагрузку до 120 кг*.
  • Комфорт и безопасность — надежный фиксатор предотвращает случайное складывание во время отдыха.
  • Всепогодный материал — сиденье из полиэстера 600D устойчиво к перепадам температур, воздействию УФ-лучей и влаги.
  • Простое очищение — материал легко моется, удалить с шезлонга пятна получится быстро и легко.
  • Продуманная конструкция — складное кресло со съемной подушкой не занимает много места в зоне хранения и помещается в багажник автомобиля.

*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло-шезлонг складное PALISAD 69606, многопозиционное 160х63,5х109 cм, Camping - по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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