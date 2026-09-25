Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping
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Характеристики
Описание товара Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping
Сумка-холодильник Palisad Camping 69597 габаритами 32 х 25 х 24 см комплектуется двумя охлаждающими блоками и способна в течение нескольких часов сохранять продукты и напитки прохладными, поэтому будет полезна в поездке или на пикнике. Для максимального охлаждения следует перед использованием минимум 6 часов выдержать блоки в морозильной камере. Внутри сумки-холодильника имеются сетчатые кармашки для аккумуляторов холода. Сумку без охлаждающих блоков можно использовать для поддержания температуры горячих блюд и напитков. Регулируемый ремень позволяет носить сумку на плече.
Преимущества
- Долговечность — наружная поверхность из полиэстера плотностью 600D устойчива к износу.
- Эффективное сохранение температуры — эту функцию выполняет теплоизоляционный слой из алюминиевой фольги и EPE.
- Минимальные потери холода (или тепла) — для доступа к содержимому предусмотрен верхний люк.
- Дополнительные возможности — внутрь вместительного бокового кармана можно положить столовые приборы.
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Сумка-холодильник Palisad Camping 69597 габаритами 32 х 25 х 24 см комплектуется двумя охлаждающими блоками и способна в течение нескольких часов сохранять продукты и напитки прохладными, поэтому будет полезна в поездке или на пикнике. Для максимального охлаждения следует перед использованием минимум 6 часов выдержать блоки в морозильной камере. Внутри сумки-холодильника имеются сетчатые кармашки для аккумуляторов холода. Сумку без охлаждающих блоков можно использовать для поддержания температуры горячих блюд и напитков. Регулируемый ремень позволяет носить сумку на плече.
Преимущества
- Долговечность — наружная поверхность из полиэстера плотностью 600D устойчива к износу.
- Эффективное сохранение температуры — эту функцию выполняет теплоизоляционный слой из алюминиевой фольги и EPE.
- Минимальные потери холода (или тепла) — для доступа к содержимому предусмотрен верхний люк.
- Дополнительные возможности — внутрь вместительного бокового кармана можно положить столовые приборы.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Отзывы о товаре Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping