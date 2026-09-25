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Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping купить с доставкой в Москве
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Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping

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Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 1
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 2
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 3
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 4
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 5
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 6
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 7
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 8
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 9
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 10
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 11
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 12
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 13
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 14
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 15
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 16
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 17
Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
18
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Ручка для переноски
да
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 1
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 2
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 3
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 4
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 5
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 6
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 7
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 8
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 9
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 10
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 11
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 12
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 13
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 14
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 15
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 16
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 17
  • Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping
1 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 штОбхлаждающий блок - 2 шт
Объем
18
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
алюминиевая фольга, пенополиэтилен
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
32x25x24 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х13
Вес, г.
800

Описание товара Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping

Сумка-холодильник Palisad Camping 69597 габаритами 32 х 25 х 24 см комплектуется двумя охлаждающими блоками и способна в течение нескольких часов сохранять продукты и напитки прохладными, поэтому будет полезна в поездке или на пикнике. Для максимального охлаждения следует перед использованием минимум 6 часов выдержать блоки в морозильной камере. Внутри сумки-холодильника имеются сетчатые кармашки для аккумуляторов холода. Сумку без охлаждающих блоков можно использовать для поддержания температуры горячих блюд и напитков. Регулируемый ремень позволяет носить сумку на плече.

Преимущества

  • Долговечность — наружная поверхность из полиэстера плотностью 600D устойчива к износу.
  • Эффективное сохранение температуры — эту функцию выполняет теплоизоляционный слой из алюминиевой фольги и EPE.
  • Минимальные потери холода (или тепла) — для доступа к содержимому предусмотрен верхний люк.
  • Дополнительные возможности — внутрь вместительного бокового кармана можно положить столовые приборы.

Отзывы о товаре Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 штОбхлаждающий блок - 2 шт
Объем
18
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
алюминиевая фольга, пенополиэтилен
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
32x25x24 см
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка-холодильник Palisad Camping 69597 габаритами 32 х 25 х 24 см комплектуется двумя охлаждающими блоками и способна в течение нескольких часов сохранять продукты и напитки прохладными, поэтому будет полезна в поездке или на пикнике. Для максимального охлаждения следует перед использованием минимум 6 часов выдержать блоки в морозильной камере. Внутри сумки-холодильника имеются сетчатые кармашки для аккумуляторов холода. Сумку без охлаждающих блоков можно использовать для поддержания температуры горячих блюд и напитков. Регулируемый ремень позволяет носить сумку на плече.

Преимущества

  • Долговечность — наружная поверхность из полиэстера плотностью 600D устойчива к износу.
  • Эффективное сохранение температуры — эту функцию выполняет теплоизоляционный слой из алюминиевой фольги и EPE.
  • Минимальные потери холода (или тепла) — для доступа к содержимому предусмотрен верхний люк.
  • Дополнительные возможности — внутрь вместительного бокового кармана можно положить столовые приборы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка-холодильник PALISAD 69597, 32x25x24 см, с двумя охлаждающими блоками, Camping - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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