Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping
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Характеристики
Описание товара Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping
Стул складной туристический с подлокотниками и подстаканником Palisad Camping 69592 размером 60x60x110 см позволяет организовать удобное место отдыха на природе: на рыбалке, пикнике в походе. Может использоваться как садовое кресло на веранде загородного дома или туристическое. Специальный отсек для напитков и прочная спинка отличают его от простых походных моделей.
Преимущества
- Надежность — каркас из стальных труб диаметром 19 мм выдерживает вес до 120 кг*.
- Прочность — сиденье из полиэстера плотностью 600 D устойчиво к разрыву и истиранию.
- Простое очищение — материал легко моется, удалить с кресла пятна получится быстро и легко.
- Наличие подстаканника — в изотермическом отделении можно разместить стакан или бутылку с холодным либо горячим напитком.
- Удобная транспортировка — кресло комплектуется чехлом для перемещения в машине, рюкзаке или в руках.
*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.
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Стул складной туристический с подлокотниками и подстаканником Palisad Camping 69592 размером 60x60x110 см позволяет организовать удобное место отдыха на природе: на рыбалке, пикнике в походе. Может использоваться как садовое кресло на веранде загородного дома или туристическое. Специальный отсек для напитков и прочная спинка отличают его от простых походных моделей.
Преимущества
- Надежность — каркас из стальных труб диаметром 19 мм выдерживает вес до 120 кг*.
- Прочность — сиденье из полиэстера плотностью 600 D устойчиво к разрыву и истиранию.
- Простое очищение — материал легко моется, удалить с кресла пятна получится быстро и легко.
- Наличие подстаканника — в изотермическом отделении можно разместить стакан или бутылку с холодным либо горячим напитком.
- Удобная транспортировка — кресло комплектуется чехлом для перемещения в машине, рюкзаке или в руках.
*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.
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