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Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping купить с доставкой в Москве
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Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping

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Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 1
Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 2
Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 3
Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 4
Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 5
Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 6
Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 7
Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 8
Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 1
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 2
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 3
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 4
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 5
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 6
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 7
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 8
  • Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
гамак
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
Габариты, см
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х10х10
Вес, кг.
1.71

Описание товара Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping

Уличный гамак для дачи Camping Palisad 69586 размером 200 х 100 см, с деревянными планками, сделает пребывание на природе комфортным. Поможет расслабиться и приятно провести время за чтением, подарит освежающий сон, а также обеспечит спокойную работу за ноутбуком на свежем воздухе.

Преимущества

  • Экологичность — гамак из 100% хлопка безвреден для здоровья и позволяет телу дышать.
  • Отсутствие ограничений по использованию — длина полотна составляет 200 см, допустимая нагрузка — 120 кг, поэтому гамак подойдет практически любому пользователю.
  • Комфортный отдых — деревянные планки обеспечивают более сильное натяжение полотна.
  • Удобная транспортировка — туристический гамак поставляется в комплекте с чехлом.

Отзывы о товаре Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
гамак
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
Габариты, см
200x100
Страна производитель
Китай
Описание

Уличный гамак для дачи Camping Palisad 69586 размером 200 х 100 см, с деревянными планками, сделает пребывание на природе комфортным. Поможет расслабиться и приятно провести время за чтением, подарит освежающий сон, а также обеспечит спокойную работу за ноутбуком на свежем воздухе.

Преимущества

  • Экологичность — гамак из 100% хлопка безвреден для здоровья и позволяет телу дышать.
  • Отсутствие ограничений по использованию — длина полотна составляет 200 см, допустимая нагрузка — 120 кг, поэтому гамак подойдет практически любому пользователю.
  • Комфортный отдых — деревянные планки обеспечивают более сильное натяжение полотна.
  • Удобная транспортировка — туристический гамак поставляется в комплекте с чехлом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гамак PALISAD 69586, 200х100 см, с деревянными планками, Camping - стоимость товара 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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