Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping
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Характеристики
Описание товара Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping
Складной стол Palisad Camping 69583 размером 900 х 600 х 300 / 700 мм, с алюминиевыми ножками и столешницей из МДФ, позволяет с комфортом разместиться компании из нескольких человек. Надежная столешница из МДФ легко выдерживает вес приборов и блюд с пищей. Высота ножек регулируется и может составлять 30 или 70 см. Ножки изготовлены из алюминиевого сплава, что облегчает конструкцию. Стол весит 4,22 кг, поэтому его легко перемещать. Он будет полезен для организации отдыха на природе, а также пригодится во время приема гостей в доме.
Преимущества
- Компактность — съемные части ножек фиксируются в пазах на тыльной поверхности столешницы, а верхние складываются.
- Регулировка высоты — при помощи заглушек для ножек стол можно выровнять на искривленной поверхности.
- Комфорт при транспортировке — на боковой стороне столешницы имеется ручка, за которую стол удобно перемещать.
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Складной стол Palisad Camping 69583 размером 900 х 600 х 300 / 700 мм, с алюминиевыми ножками и столешницей из МДФ, позволяет с комфортом разместиться компании из нескольких человек. Надежная столешница из МДФ легко выдерживает вес приборов и блюд с пищей. Высота ножек регулируется и может составлять 30 или 70 см. Ножки изготовлены из алюминиевого сплава, что облегчает конструкцию. Стол весит 4,22 кг, поэтому его легко перемещать. Он будет полезен для организации отдыха на природе, а также пригодится во время приема гостей в доме.
Преимущества
- Компактность — съемные части ножек фиксируются в пазах на тыльной поверхности столешницы, а верхние складываются.
- Регулировка высоты — при помощи заглушек для ножек стол можно выровнять на искривленной поверхности.
- Комфорт при транспортировке — на боковой стороне столешницы имеется ручка, за которую стол удобно перемещать.
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