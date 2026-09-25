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Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping купить с доставкой в Москве
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Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping

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Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 1
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 2
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 3
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 4
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 5
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 6
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 7
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 8
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 9
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 10
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 11
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 12
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 13
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 14
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 15
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 16
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
нержавеющая сталь
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 1
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 2
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 3
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 4
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 5
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 6
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 7
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 8
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 9
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 10
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 11
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 12
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 13
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 14
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 15
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 16
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х17х8
Вес, кг.
1.75

Описание товара Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping

Набор приборов Palisad Camping 69579, 5 шт., поставляется в алюминиевом кейсе. Он значительно упрощает приготовление пищи на гриле или в мангале. Будет полезен на свежем воздухе во время пикника или на даче. В набор включено все необходимое для комфортной готовки мясных, рыбных деликатесов и овощей: универсальный нож, лопатка, щетка для чистки металла, вилка и щипцы.

Преимущества

  • Все комплектующие выполнены из пищевой нержавеющей стали, поэтому отличаются прочностью, износостойкостью, устойчивостью к коррозии.
  • Все предметы в наборе оснащены удлиненными рукоятками, которые не нагреваются для безопасной и удобной эксплуатации.
  • Набор поставляется в прочном алюминиевом кейсе для компактного хранения и удобной транспортировки.

Отзывы о товаре Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Набор приборов Palisad Camping 69579, 5 шт., поставляется в алюминиевом кейсе. Он значительно упрощает приготовление пищи на гриле или в мангале. Будет полезен на свежем воздухе во время пикника или на даче. В набор включено все необходимое для комфортной готовки мясных, рыбных деликатесов и овощей: универсальный нож, лопатка, щетка для чистки металла, вилка и щипцы.

Преимущества

  • Все комплектующие выполнены из пищевой нержавеющей стали, поэтому отличаются прочностью, износостойкостью, устойчивостью к коррозии.
  • Все предметы в наборе оснащены удлиненными рукоятками, которые не нагреваются для безопасной и удобной эксплуатации.
  • Набор поставляется в прочном алюминиевом кейсе для компактного хранения и удобной транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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