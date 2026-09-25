Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping
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Характеристики
Материал
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
В наличии
Код товара: 744896
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Загружаем...
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Загружаем...
2 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х17х8
Вес, кг.
1.75
Описание товара Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping
Набор приборов Palisad Camping 69579, 5 шт., поставляется в алюминиевом кейсе. Он значительно упрощает приготовление пищи на гриле или в мангале. Будет полезен на свежем воздухе во время пикника или на даче. В набор включено все необходимое для комфортной готовки мясных, рыбных деликатесов и овощей: универсальный нож, лопатка, щетка для чистки металла, вилка и щипцы.
Преимущества
- Все комплектующие выполнены из пищевой нержавеющей стали, поэтому отличаются прочностью, износостойкостью, устойчивостью к коррозии.
- Все предметы в наборе оснащены удлиненными рукоятками, которые не нагреваются для безопасной и удобной эксплуатации.
- Набор поставляется в прочном алюминиевом кейсе для компактного хранения и удобной транспортировки.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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Набор приборов Palisad Camping 69579, 5 шт., поставляется в алюминиевом кейсе. Он значительно упрощает приготовление пищи на гриле или в мангале. Будет полезен на свежем воздухе во время пикника или на даче. В набор включено все необходимое для комфортной готовки мясных, рыбных деликатесов и овощей: универсальный нож, лопатка, щетка для чистки металла, вилка и щипцы.
Преимущества
- Все комплектующие выполнены из пищевой нержавеющей стали, поэтому отличаются прочностью, износостойкостью, устойчивостью к коррозии.
- Все предметы в наборе оснащены удлиненными рукоятками, которые не нагреваются для безопасной и удобной эксплуатации.
- Набор поставляется в прочном алюминиевом кейсе для компактного хранения и удобной транспортировки.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Набор приборов для барбекю PALISAD 69579, 5шт в алюм.кейсе Camping - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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