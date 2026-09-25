Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping
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Характеристики
Материал
металл, нержавеющая сталь, дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 744895
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
970 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
металл, нержавеющая сталь, дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х15х5
Вес, г.
730
Описание товара Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping
Набор приборов для барбекю Palisad Camping 69578 содержит 4 предмета в сумке, которые повышают безопасность и удобство приготовления блюд на мангале. Пригодится любителям пикников и дачникам. В наборе есть все необходимое: вилка для захвата продуктов и проверки степени их готовности, щипцы для переворачивания, рукавичка для удержания горячих предметов.
Преимущества
- Приборы с рабочей частью из пищевой нержавеющей стали обладают прочностью и долговечностью.
- Удлиненные рукоятки повышают безопасность работы, снижая риск травмирования повара.
- При случайном контакте с горячими поверхностями рукоятки не нагреваются, это защищает пользователя от ожогов.
- Деревянные рукоятки приятны на ощупь, поэтому с приборами комфортно работать.
- Компактная сумка позволяет с удобством транспортировать и хранить набор.
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Набор приборов для барбекю Palisad Camping 69578 содержит 4 предмета в сумке, которые повышают безопасность и удобство приготовления блюд на мангале. Пригодится любителям пикников и дачникам. В наборе есть все необходимое: вилка для захвата продуктов и проверки степени их готовности, щипцы для переворачивания, рукавичка для удержания горячих предметов.
Преимущества
- Приборы с рабочей частью из пищевой нержавеющей стали обладают прочностью и долговечностью.
- Удлиненные рукоятки повышают безопасность работы, снижая риск травмирования повара.
- При случайном контакте с горячими поверхностями рукоятки не нагреваются, это защищает пользователя от ожогов.
- Деревянные рукоятки приятны на ощупь, поэтому с приборами комфортно работать.
- Компактная сумка позволяет с удобством транспортировать и хранить набор.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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