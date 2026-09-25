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Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping купить с доставкой в Москве
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Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping

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Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 1
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 2
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 3
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 4
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 5
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 6
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 7
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 8
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 9
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 10
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 11
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 12
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 13
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 14
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл, нержавеющая сталь, дерево
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 1
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 2
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 3
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 4
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 5
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 6
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 7
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 8
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 9
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 10
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 11
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 12
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 13
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 14
  • Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
металл, нержавеющая сталь, дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х15х5
Вес, г.
730

Описание товара Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping

Набор приборов для барбекю Palisad Camping 69578 содержит 4 предмета в сумке, которые повышают безопасность и удобство приготовления блюд на мангале. Пригодится любителям пикников и дачникам. В наборе есть все необходимое: вилка для захвата продуктов и проверки степени их готовности, щипцы для переворачивания, рукавичка для удержания горячих предметов.

Преимущества

  • Приборы с рабочей частью из пищевой нержавеющей стали обладают прочностью и долговечностью.
  • Удлиненные рукоятки повышают безопасность работы, снижая риск травмирования повара.
  • При случайном контакте с горячими поверхностями рукоятки не нагреваются, это защищает пользователя от ожогов.
  • Деревянные рукоятки приятны на ощупь, поэтому с приборами комфортно работать.
  • Компактная сумка позволяет с удобством транспортировать и хранить набор.

Отзывы о товаре Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
металл, нержавеющая сталь, дерево
Страна производитель
Китай
Описание

Набор приборов для барбекю Palisad Camping 69578 содержит 4 предмета в сумке, которые повышают безопасность и удобство приготовления блюд на мангале. Пригодится любителям пикников и дачникам. В наборе есть все необходимое: вилка для захвата продуктов и проверки степени их готовности, щипцы для переворачивания, рукавичка для удержания горячих предметов.

Преимущества

  • Приборы с рабочей частью из пищевой нержавеющей стали обладают прочностью и долговечностью.
  • Удлиненные рукоятки повышают безопасность работы, снижая риск травмирования повара.
  • При случайном контакте с горячими поверхностями рукоятки не нагреваются, это защищает пользователя от ожогов.
  • Деревянные рукоятки приятны на ощупь, поэтому с приборами комфортно работать.
  • Компактная сумка позволяет с удобством транспортировать и хранить набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор приборов для барбекю PALISAD 69578, 4 предмета в сумке, Camping - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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