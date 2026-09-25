Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм.
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Характеристики
Описание товара Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм.
Набор кольцевых пил по дереву Matrix 70473 состоит из 11 предметов и предназначен для вырезания круглых отверстий диаметром 19-64 мм и глубиной до 27 мм. Входящие в комплект коронки подходят для работы по дереву, фанере, пластику, ламинату, гипсокартону, ДСП. Позволяют подготовить поверхность к установке розеток, светильников, выключателей, а также прокладке труб. Коронки устанавливают на электродрель. Набор пригодится во время ремонта и будет полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — кольцевые пилы изготовлены из углеродистой стали, режущие кромки твердостью 40 HRC долго сохраняют остроту.
- Высокая производительность — разведенные зубья обеспечивают эффективное удаление стружки.
- Точное центрирование пил — в набор входит направляющее сверло, для его фиксации предусмотрен шестигранный ключ размером 2,5 мм.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый кейс с ложементом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор кольцевых пил по дереву Matrix 70473 состоит из 11 предметов и предназначен для вырезания круглых отверстий диаметром 19-64 мм и глубиной до 27 мм. Входящие в комплект коронки подходят для работы по дереву, фанере, пластику, ламинату, гипсокартону, ДСП. Позволяют подготовить поверхность к установке розеток, светильников, выключателей, а также прокладке труб. Коронки устанавливают на электродрель. Набор пригодится во время ремонта и будет полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — кольцевые пилы изготовлены из углеродистой стали, режущие кромки твердостью 40 HRC долго сохраняют остроту.
- Высокая производительность — разведенные зубья обеспечивают эффективное удаление стружки.
- Точное центрирование пил — в набор входит направляющее сверло, для его фиксации предусмотрен шестигранный ключ размером 2,5 мм.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый кейс с ложементом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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