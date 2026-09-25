Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.
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Характеристики
Описание товара Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.
Набор кольцевых пил Matrix 70472 из 12 предметов предназначен для работы по дереву и включает в себя коронки диаметром 19-127 мм. Они устанавливаются на электродрель и служат для выпиливания круглых отверстий глубиной до 27 мм в древесине, фанере, гипсокартоне, ДСП, ДВП и пластике. Малая и большая державки облегчают установку пил разного диаметра. Набор пригодится во время ремонта — с его помощью можно прорезать отверстия под розетки, выключатели, светильники и трубы.
Преимущества
- Долговечность — кольцевые пилы изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали, прочной и устойчивой к механическим нагрузкам.
- Высокая производительность — зубья коронки разведены в разные стороны, что обеспечивает эффективный отвод стружки и высокую скорость сверления.
- Быстрый и чистый рез — опорное основание исключает проворот коронки во время сверления.
- Простая центровка — в комплект входит центрирующее сверло, позволяющее получать ровные отверстия.
- Надежная фиксация сверла — в комплекте имеется шестигранный ключ 2,5 мм, облегчающий установку сверла в державку.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементами для отдельных предметов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор кольцевых пил Matrix 70472 из 12 предметов предназначен для работы по дереву и включает в себя коронки диаметром 19-127 мм. Они устанавливаются на электродрель и служат для выпиливания круглых отверстий глубиной до 27 мм в древесине, фанере, гипсокартоне, ДСП, ДВП и пластике. Малая и большая державки облегчают установку пил разного диаметра. Набор пригодится во время ремонта — с его помощью можно прорезать отверстия под розетки, выключатели, светильники и трубы.
Преимущества
- Долговечность — кольцевые пилы изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали, прочной и устойчивой к механическим нагрузкам.
- Высокая производительность — зубья коронки разведены в разные стороны, что обеспечивает эффективный отвод стружки и высокую скорость сверления.
- Быстрый и чистый рез — опорное основание исключает проворот коронки во время сверления.
- Простая центровка — в комплект входит центрирующее сверло, позволяющее получать ровные отверстия.
- Надежная фиксация сверла — в комплекте имеется шестигранный ключ 2,5 мм, облегчающий установку сверла в державку.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементами для отдельных предметов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.