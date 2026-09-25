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Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. купить с доставкой в Москве
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Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.

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Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 1
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 2
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 3
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 4
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 5
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 6
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 7
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 8
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 9
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 10
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 11
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 12
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 13
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 14
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 15
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 16
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 17
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 18
Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
19
Максимальный диаметр, мм
127
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 1
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 2
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 3
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 4
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 5
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 6
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 7
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 8
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 9
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 10
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 11
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 12
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 13
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 14
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 15
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 16
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 17
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 18
  • Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744883
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
19
Максимальный диаметр, мм
127
Количество предметов в комплекте
12
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х5
Вес, кг.
1.06

Описание товара Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.

Набор кольцевых пил Matrix 70472 из 12 предметов предназначен для работы по дереву и включает в себя коронки диаметром 19-127 мм. Они устанавливаются на электродрель и служат для выпиливания круглых отверстий глубиной до 27 мм в древесине, фанере, гипсокартоне, ДСП, ДВП и пластике. Малая и большая державки облегчают установку пил разного диаметра. Набор пригодится во время ремонта — с его помощью можно прорезать отверстия под розетки, выключатели, светильники и трубы.

Преимущества

  • Долговечность — кольцевые пилы изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали, прочной и устойчивой к механическим нагрузкам.
  • Высокая производительность — зубья коронки разведены в разные стороны, что обеспечивает эффективный отвод стружки и высокую скорость сверления.
  • Быстрый и чистый рез — опорное основание исключает проворот коронки во время сверления.
  • Простая центровка — в комплект входит центрирующее сверло, позволяющее получать ровные отверстия.
  • Надежная фиксация сверла — в комплекте имеется шестигранный ключ 2,5 мм, облегчающий установку сверла в державку.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементами для отдельных предметов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
19
Максимальный диаметр, мм
127
Количество предметов в комплекте
12
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор кольцевых пил Matrix 70472 из 12 предметов предназначен для работы по дереву и включает в себя коронки диаметром 19-127 мм. Они устанавливаются на электродрель и служат для выпиливания круглых отверстий глубиной до 27 мм в древесине, фанере, гипсокартоне, ДСП, ДВП и пластике. Малая и большая державки облегчают установку пил разного диаметра. Набор пригодится во время ремонта — с его помощью можно прорезать отверстия под розетки, выключатели, светильники и трубы.

Преимущества

  • Долговечность — кольцевые пилы изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали, прочной и устойчивой к механическим нагрузкам.
  • Высокая производительность — зубья коронки разведены в разные стороны, что обеспечивает эффективный отвод стружки и высокую скорость сверления.
  • Быстрый и чистый рез — опорное основание исключает проворот коронки во время сверления.
  • Простая центровка — в комплект входит центрирующее сверло, позволяющее получать ровные отверстия.
  • Надежная фиксация сверла — в комплекте имеется шестигранный ключ 2,5 мм, облегчающий установку сверла в державку.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементами для отдельных предметов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм. - купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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