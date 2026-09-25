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Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5" купить с доставкой в Москве
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Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5"

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Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 1
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 2
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 3
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 4
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 5
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 6
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 7
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 8
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 9
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 10
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 11
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 12
Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
древесина
Минимальный диаметр, мм
60
Максимальный диаметр, мм
95
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штдержатель - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 1
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 2
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 3
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 4
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 5
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 6
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 7
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 8
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 9
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 10
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 11
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 12
  • Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744881
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5"
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
древесина
Минимальный диаметр, мм
60
Максимальный диаметр, мм
95
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штдержатель - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
320

Описание товара Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5"

Кольцевая пила Matrix 70470 состоит из держателя и коронок диаметром 60-67-74-81-95 мм, позволяющих вырезать круглые отверстия глубиной до 1,5" в древесине, ДВП и ДСП. Устанавливается на ручную или электрическую дрель, не требует специальных навыков использования. Пила необходима для проведения работ по выводу труб через перегородки, установке осветительных систем, розеток и выключателей.

Преимущества

  • Прочность — режущие полотна изготовлены из среднеуглеродистой стали 45.
  • Удобная центровка — в комплект поставки входит направляющее сверло.
  • Быстрая подготовка к работе — нужно установить в паз коронку требуемого размера, обозначения диаметров пазов нанесены на корпус держателя.
  • Удобное хранение — по окончании работ все полотна вставляются в держатель.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5"




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
древесина
Минимальный диаметр, мм
60
Максимальный диаметр, мм
95
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штдержатель - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кольцевая пила Matrix 70470 состоит из держателя и коронок диаметром 60-67-74-81-95 мм, позволяющих вырезать круглые отверстия глубиной до 1,5" в древесине, ДВП и ДСП. Устанавливается на ручную или электрическую дрель, не требует специальных навыков использования. Пила необходима для проведения работ по выводу труб через перегородки, установке осветительных систем, розеток и выключателей.

Преимущества

  • Прочность — режущие полотна изготовлены из среднеуглеродистой стали 45.
  • Удобная центровка — в комплект поставки входит направляющее сверло.
  • Быстрая подготовка к работе — нужно установить в паз коронку требуемого размера, обозначения диаметров пазов нанесены на корпус держателя.
  • Удобное хранение — по окончании работ все полотна вставляются в держатель.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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