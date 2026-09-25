Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5"
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Характеристики
Описание товара Пила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1,5"
Кольцевая пила Matrix 70470 состоит из держателя и коронок диаметром 60-67-74-81-95 мм, позволяющих вырезать круглые отверстия глубиной до 1,5" в древесине, ДВП и ДСП. Устанавливается на ручную или электрическую дрель, не требует специальных навыков использования. Пила необходима для проведения работ по выводу труб через перегородки, установке осветительных систем, розеток и выключателей.
Преимущества
- Прочность — режущие полотна изготовлены из среднеуглеродистой стали 45.
- Удобная центровка — в комплект поставки входит направляющее сверло.
- Быстрая подготовка к работе — нужно установить в паз коронку требуемого размера, обозначения диаметров пазов нанесены на корпус держателя.
- Удобное хранение — по окончании работ все полотна вставляются в держатель.
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Кольцевая пила Matrix 70470 состоит из держателя и коронок диаметром 60-67-74-81-95 мм, позволяющих вырезать круглые отверстия глубиной до 1,5" в древесине, ДВП и ДСП. Устанавливается на ручную или электрическую дрель, не требует специальных навыков использования. Пила необходима для проведения работ по выводу труб через перегородки, установке осветительных систем, розеток и выключателей.
Преимущества
- Прочность — режущие полотна изготовлены из среднеуглеродистой стали 45.
- Удобная центровка — в комплект поставки входит направляющее сверло.
- Быстрая подготовка к работе — нужно установить в паз коронку требуемого размера, обозначения диаметров пазов нанесены на корпус держателя.
- Удобное хранение — по окончании работ все полотна вставляются в держатель.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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