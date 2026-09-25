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Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2" купить с доставкой в Москве
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Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2"

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Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 1
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 2
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 3
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 4
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 5
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 6
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 7
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 8
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 9
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 10
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 11
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 12
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
древесина
Минимальный диаметр, мм
26
Максимальный диаметр, мм
63
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штдержатель - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 1
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 2
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 3
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 4
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 5
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 6
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 7
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 8
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 9
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 10
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 11
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 12
  • Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2"
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
древесина
Минимальный диаметр, мм
26
Максимальный диаметр, мм
63
Количество предметов в комплекте
7
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штдержатель - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х7
Вес, г.
200

Описание товара Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2"

Кольцевая пила Sparta 70452 с насадками диаметром 26-63 мм служит для создания круглых отверстий с глубиной пропила 2". Предназначена для работ по древесине, ДВП, ДСП. Использование пилы не требует особых навыков — ее устанавливают на ручную или электрическую дрель. Инструмент применяется для установки электрических выключателей, систем освещения, прокладки трубопроводов.

Преимущества

  • Получение отверстий правильной формы — в наборе имеется центрирующее сверло, препятствующее отклонению инструмента от оси сверления.
  • Решение широкого спектра задач — в комплект входит 7 полотен диаметром от 26 до 63 мм.
  • Удобное хранение — для коронок предусмотрены пазы в держателе.



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Отзывы о товаре Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2"




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
древесина
Минимальный диаметр, мм
26
Максимальный диаметр, мм
63
Количество предметов в комплекте
7
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штдержатель - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кольцевая пила Sparta 70452 с насадками диаметром 26-63 мм служит для создания круглых отверстий с глубиной пропила 2". Предназначена для работ по древесине, ДВП, ДСП. Использование пилы не требует особых навыков — ее устанавливают на ручную или электрическую дрель. Инструмент применяется для установки электрических выключателей, систем освещения, прокладки трубопроводов.

Преимущества

  • Получение отверстий правильной формы — в наборе имеется центрирующее сверло, препятствующее отклонению инструмента от оси сверления.
  • Решение широкого спектра задач — в комплект входит 7 полотен диаметром от 26 до 63 мм.
  • Удобное хранение — для коронок предусмотрены пазы в держателе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина пропила 2" - данный товар вы можете купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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