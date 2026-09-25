Набор сверл перовых по дереву Matrix 70443, 16-20-22-25-32 мм, 5 шт., пластик. кейс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
16
Максимальный диаметр, мм
32
Комплектация
Сверло по дереву перовое 16, 20, 22, 25, 32 - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 744877
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730 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
16
Максимальный диаметр, мм
32
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по дереву перовое 16, 20, 22, 25, 32 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
360
Описание товара Набор сверл перовых по дереву Matrix 70443, 16-20-22-25-32 мм, 5 шт., пластик. кейс
Набор Matrix 70443 состоит из 5 перовых сверл по дереву диаметром 16-20-22-25-32 мм и поставляется в пластиковом кейсе. Позволяет получать сквозные и глухие отверстия в древесине. Сверла устанавливаются на электрические и механические дрели или шуруповерты.
Преимущества
- Износостойкость — сверла имеют нитридтитановое покрытие, а режущие кромки закалены до необходимой твердости.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря подрезателям полученные отверстия имеют ровные края.
- Центрирующее острие — не нужно выполнять предварительное засверливание.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс.
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Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
16
Максимальный диаметр, мм
32
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по дереву перовое 16, 20, 22, 25, 32 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 70443 состоит из 5 перовых сверл по дереву диаметром 16-20-22-25-32 мм и поставляется в пластиковом кейсе. Позволяет получать сквозные и глухие отверстия в древесине. Сверла устанавливаются на электрические и механические дрели или шуруповерты.
Преимущества
- Износостойкость — сверла имеют нитридтитановое покрытие, а режущие кромки закалены до необходимой твердости.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря подрезателям полученные отверстия имеют ровные края.
- Центрирующее острие — не нужно выполнять предварительное засверливание.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл перовых по дереву Matrix 70443, 16-20-22-25-32 мм, 5 шт., пластик. кейс - стоимость товара 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сверл перовых по дереву Matrix 70443, 16-20-22-25-32 мм, 5 шт., пластик. кейс