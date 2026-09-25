Набор сверл перовых по дереву Matrix 70442, 6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 мм, 13 шт., дерев.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
25
Длина, мм
152
Комплектация
Сверло перовое по дереву 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25 - 13 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 744876
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
25
Длина, мм
152
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло перовое по дереву 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х4
Вес, г.
770
Описание товара Набор сверл перовых по дереву Matrix 70442, 6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 мм, 13 шт., дерев.
Набор Matrix 70442 состоит из 13 перовых сверл по дереву диаметром 6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 мм и поставляется в деревянном кейсе. Позволяет получать сквозные и глухие отверстия в древесине. Сверла устанавливаются на электрические и механические дрели или шуруповерты.
Преимущества
- Износостойкость — сверла имеют нитридтитановое покрытие, а режущие кромки закалены до необходимой твердости.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря подрезателям полученные отверстия имеют ровные края.
- Центрирующее острие — не нужно выполнять предварительное засверливание.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный деревянный кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
25
Длина, мм
152
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло перовое по дереву 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 70442 состоит из 13 перовых сверл по дереву диаметром 6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 мм и поставляется в деревянном кейсе. Позволяет получать сквозные и глухие отверстия в древесине. Сверла устанавливаются на электрические и механические дрели или шуруповерты.
Преимущества
- Износостойкость — сверла имеют нитридтитановое покрытие, а режущие кромки закалены до необходимой твердости.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря подрезателям полученные отверстия имеют ровные края.
- Центрирующее острие — не нужно выполнять предварительное засверливание.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный деревянный кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл перовых по дереву Matrix 70442, 6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 мм, 13 шт., дерев. - этот товар вы можете купить по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сверл перовых по дереву Matrix 70442, 6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 мм, 13 шт., дерев.