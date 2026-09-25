Набор сверл под конфирмат DENZEL 704240, 3-5 мм, 4 шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
3
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
5
Длина, мм
105
Комплектация
Сверло под конфирмат 3, 4, 4,5, 5 - 4 шт Имбусовый ключ - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 744865
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640 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
3
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
5
Длина, мм
105
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Сверло под конфирмат 3, 4, 4,5, 5 - 4 шт Имбусовый ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
140
Описание товара Набор сверл под конфирмат DENZEL 704240, 3-5 мм, 4 шт
Набор сверл под конфирмат Denzel 704240 включает 4 оснастки диаметром 3-5 мм, предназначенные для получения отверстий под евровинты в древесине, фанере и ДСП. Сверла устанавливаются в патрон электрической дрели или сверлильного станка и подходят для конфирматов размером 4 х 50, 5 х 50, 6 х 50 и 7 х 50 мм. Набор используется в мебельном производстве.
Преимущества
- Прочность и долговечность — оснастка изготовлена из инструментальной стали, рабочие кромки твердостью 48-52 HRC долго сохраняют режущую способность.
- Высокое качество сверления — сверла с оптимальной заточкой и идеально подобранной геометрией ступеней позволяют получить чистые и точные отверстия.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.
- Универсальность — в набор входят сверла для конфирматов наиболее популярных размеров.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
3
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
5
Длина, мм
105
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Сверло под конфирмат 3, 4, 4,5, 5 - 4 шт Имбусовый ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор сверл под конфирмат Denzel 704240 включает 4 оснастки диаметром 3-5 мм, предназначенные для получения отверстий под евровинты в древесине, фанере и ДСП. Сверла устанавливаются в патрон электрической дрели или сверлильного станка и подходят для конфирматов размером 4 х 50, 5 х 50, 6 х 50 и 7 х 50 мм. Набор используется в мебельном производстве.
Преимущества
- Прочность и долговечность — оснастка изготовлена из инструментальной стали, рабочие кромки твердостью 48-52 HRC долго сохраняют режущую способность.
- Высокое качество сверления — сверла с оптимальной заточкой и идеально подобранной геометрией ступеней позволяют получить чистые и точные отверстия.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.
- Универсальность — в набор входят сверла для конфирматов наиболее популярных размеров.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл под конфирмат DENZEL 704240, 3-5 мм, 4 шт - по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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