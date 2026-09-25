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Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Москве
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Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик

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Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 1
Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 2
Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 3
Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 4
Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 5
Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
25
Длина, мм
152
Комплектация
Сверло по дереву перовое 10, 12, 16, 18, 20, 25 - 6 шт
  • Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 5
  • Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744850
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
25
Длина, мм
152
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло по дереву перовое 10, 12, 16, 18, 20, 25 - 6 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х1
Вес, г.
260

Описание товара Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик

Набор Сибртех 704155 состоит из 6 перовых сверл по дереву размером 10-12-16-18-20-25 мм, с 6-гранным хвостовиком, используемых для получения глубоких сквозных отверстий в древесине. Ими также можно сверлить глухие отверстия, если нет строгих требований к форме их дна. Точное позиционирование сверл обеспечивают центральные шипы. Набор включает инструменты самых распространенных размеров и пригодится для сборки деревянных конструкций.

Преимущества

  • Прочность — сверла изготовлены из инструментальной стали 45 и устойчивы к динамическим нагрузкам.
  • Износостойкость — рабочие кромки сверл твердостью 45-54 HRC долго сохраняют режущую способность.
  • Надежная фиксация — сверла имеют 6-гранные хвостовики, поэтому не проворачиваются в патроне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
25
Длина, мм
152
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло по дереву перовое 10, 12, 16, 18, 20, 25 - 6 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Сибртех 704155 состоит из 6 перовых сверл по дереву размером 10-12-16-18-20-25 мм, с 6-гранным хвостовиком, используемых для получения глубоких сквозных отверстий в древесине. Ими также можно сверлить глухие отверстия, если нет строгих требований к форме их дна. Точное позиционирование сверл обеспечивают центральные шипы. Набор включает инструменты самых распространенных размеров и пригодится для сборки деревянных конструкций.

Преимущества

  • Прочность — сверла изготовлены из инструментальной стали 45 и устойчивы к динамическим нагрузкам.
  • Износостойкость — рабочие кромки сверл твердостью 45-54 HRC долго сохраняют режущую способность.
  • Надежная фиксация — сверла имеют 6-гранные хвостовики, поэтому не проворачиваются в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт. 6-гранный хвостовик - этот товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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