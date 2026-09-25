Набор сверл перовых по дереву Matrix 70406, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт., удлинитель 300 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
25
Комплектация
Сверло по дереву перовое 10, 12, 16, 18, 20, 25 - 6 шт Удлинитель - 1 шт Ключ - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 744849
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630 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
25
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло по дереву перовое 10, 12, 16, 18, 20, 25 - 6 шт Удлинитель - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х1
Вес, г.
460
Описание товара Набор сверл перовых по дереву Matrix 70406, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт., удлинитель 300 мм
Набор Matrix 70406, предназначенный для работ по дереву, включает 6 перовых сверл диаметром 10-12-16-18-20-25 мм и удлинитель 300 мм. Рабочая часть в виде лопатки с подрезателями по бокам обеспечивает эффективное сверление глубоких сквозных и глухих отверстий. Оснастка устанавливается на механические и электрические дрели, а также шуруповерты.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — сверла выполнены из стали 45, режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
- Высокое качество сверления — подрезатели на режущей части позволяют получать отверстия с ровными краями.
- Отсутствие необходимости предварительного засверливания — благодаря центрирующему острию отверстия получаются правильной формы.
- Шестигранные хвостовики — сверла и удлинитель не прокручиваются в патроне дрели или шуруповерта.
- Дополнительные возможности — удлинитель 300 мм облегчает сверление глубоких отверстий и работу в труднодоступных местах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
25
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло по дереву перовое 10, 12, 16, 18, 20, 25 - 6 шт Удлинитель - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 70406, предназначенный для работ по дереву, включает 6 перовых сверл диаметром 10-12-16-18-20-25 мм и удлинитель 300 мм. Рабочая часть в виде лопатки с подрезателями по бокам обеспечивает эффективное сверление глубоких сквозных и глухих отверстий. Оснастка устанавливается на механические и электрические дрели, а также шуруповерты.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — сверла выполнены из стали 45, режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
- Высокое качество сверления — подрезатели на режущей части позволяют получать отверстия с ровными краями.
- Отсутствие необходимости предварительного засверливания — благодаря центрирующему острию отверстия получаются правильной формы.
- Шестигранные хвостовики — сверла и удлинитель не прокручиваются в патроне дрели или шуруповерта.
- Дополнительные возможности — удлинитель 300 мм облегчает сверление глубоких отверстий и работу в труднодоступных местах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл перовых по дереву Matrix 70406, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт., удлинитель 300 мм - по цене 630 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сверл перовых по дереву Matrix 70406, 10-12-16-18-20-25 мм, 6 шт., удлинитель 300 мм