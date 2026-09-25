Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704010, 10 х 300 мм, 6-гранный хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
10
Длина, мм
300
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 744834
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Загружаем...
270 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
10
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704010, 10 х 300 мм, 6-гранный хвостовик
Удлиненное перовое сверло по дереву Matrix 704010 диаметром 10 мм, с 6-гранным хвостовиком, за счет длины 300 мм позволяет получать глубокие отверстия без необходимости использования удлинителя. Эффективно сверлит древесину любой твердости.
Преимущества
- Надежность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, а режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
- Аккуратная работа — специальные подрезатели позволяют получать отверстия с ровной поверхностью.
- Центрирующее острие — нет необходимости в предварительном засверливании.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
10
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Удлиненное перовое сверло по дереву Matrix 704010 диаметром 10 мм, с 6-гранным хвостовиком, за счет длины 300 мм позволяет получать глубокие отверстия без необходимости использования удлинителя. Эффективно сверлит древесину любой твердости.
Преимущества
- Надежность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, а режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
- Аккуратная работа — специальные подрезатели позволяют получать отверстия с ровной поверхностью.
- Центрирующее острие — нет необходимости в предварительном засверливании.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704010, 10 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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