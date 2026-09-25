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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм купить с доставкой в Москве
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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм

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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 1
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 2
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 3
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 4
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 5
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 6
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 7
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 8
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 1
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 2
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 3
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 4
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 5
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 6
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 7
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 8
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744831
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм
3 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х9
Вес, кг.
2

Описание товара Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм

Буровая коронка Matrix 70396 с посадкой M22, диаметром 150 мм, рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
  • Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
  • Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).



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Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Буровая коронка Matrix 70396 с посадкой M22, диаметром 150 мм, рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
  • Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
  • Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм - стоимость товара 3230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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