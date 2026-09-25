Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм
Буровая коронка M22 х 125 мм Matrix 70394 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
- Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
- Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНабор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 пре...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Matrix 72991, 230 мм, Двухрядная
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70990, 28 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитНабор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723614, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26...
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Matrix 72992, 230 мм, Turbo
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегмен...
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72099, 20 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитНаправляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73056, ф180х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитДиск алмазный сплошной DENZEL 73160, супертонкий, 250 х 25,4 мм,...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70982, 32 x 800 мм, SDS PLUS
Буровая коронка M22 х 125 мм Matrix 70394 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
- Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
- Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм