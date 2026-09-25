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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм купить с доставкой в Москве
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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм

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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 1
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 2
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 3
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 4
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 5
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 6
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 7
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 8
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 1
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 2
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 3
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 4
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 5
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 6
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 7
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 8
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744829
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, кг.
1.35

Описание товара Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм

Буровая коронка M22 х 125 мм Matrix 70394 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
  • Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
  • Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).



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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Буровая коронка M22 х 125 мм Matrix 70394 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
  • Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
  • Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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