Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70392, M22 х 115 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
В наличии
Код товара: 744827
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, кг.
1.25
Описание товара Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70392, M22 х 115 мм
Буровая коронка Matrix 70392 с посадкой M22, диаметром 115 мм, рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
- Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
- Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).
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Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Буровая коронка Matrix 70392 с посадкой M22, диаметром 115 мм, рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
- Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
- Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70392, M22 х 115 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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